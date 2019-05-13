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  3. Son dakika: Danıştay eski üyesine hapis cezası

Son dakika: Danıştay eski üyesine hapis cezası

Son dakika: Danıştay eski üyesine hapis cezası

FETÖ üyeliğinden yargılanan Danıştay eski üyesi Bekir Sözen hakkında karar verildi. Bekir Sözen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi..

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Sözen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Sözen, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Sözen ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre sanık Bekir Sözen'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, Sözen hakkındaki adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

(Ahaber)

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