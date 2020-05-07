Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında? Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi! İşte hayatı...

Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit'in seçilmesinin ardından vatandaşlar Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında? sorularını merak etmeye başladı. Bugün yapılan 9. turlamada sonuç çıktı. Danıştay seçimlerini kazanan isim Zeki Yiğit oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yiğit, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yapmıştır. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeki Yiğit (d. 10 Mayıs 1965, Alaplı) Danıştay Başkanı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.

ZEKİ YİĞİT DANIŞTAY BAŞKANI OLDU!

Bugün yapılan 9. turlamada sonuç çıktı. Danıştay seçimlerini kazanan isim Zeki Yiğit oldu.

İŞTE 9. TUR SONUÇLARI

Zeki Yiğit: 65

Fethi Aslan: 33

Enver Kaya: 11