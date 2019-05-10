Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve yargıçlar engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemeli

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir." dedi.

Danıştay Başkanı Güngör, "Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamaması yargıya olan güveni olumsuz etkilemektedir." ifadesini kullandı.

(AA)