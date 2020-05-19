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  3. Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı

Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı

Danimarka'da camiler yeniden ibadete açıldı

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 13 Mart'tan bu yana kapalı tutulan camiler, kuralların gevşetilmesi üzerine, teravih namazıyla birlikte tekrar açıldı.Kopenhag'daki Ayasofya Camisinde de teravih namazı kılındı.

Danimarka’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 13 Mart’tan bu yana kapalı tutulan camiler, kuralların gevşetilmesi üzerine, teravih namazıyla birlikte tekrar açıldı.Kopenhag’daki Ayasofya Camisinde de teravih namazı kılındı.

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