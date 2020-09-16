Dalında 5, marketlerde 50 lira: Guava meyvesine talep yağıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 5 yıl önce öğretmen arkadaşının hediye ettiği fidanla, guava üretimine başlayan ziraat mühendisi Mustafa Levent, şimdilerde bin 500 ağaçla Türkiye'nin dört bir yanına guava satıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Bahçesinde 14 çeşit guava üretimi yapan Levent, meyvenin kanser hastalığına iyi geldiğini kaydetti.

'KANSER HASTALARINA FAYDALI'

Guava bitkisinin, kanser hastalığına iyi geldiğine dair araştırma sonuçları olduğunu kaydeden Levent, bu meyvenin kendine has aromaya ve kokuya sahip olduğunu söyledi. Guava kokusunun bazı insanlara itici gelirken, bazılarının da hoşuna gittiğini belirten Levent, "Mineral yönünden çok zengin. Zayıf bebeklerin gelişimi için iyi geliyor. Kemoterapi alan hastalarda hücre yenilenmesine katkıda bulunduğu için kanser hastalığı ile ilgilenen doktorlarından sipariş geldi. Sabah aç karnına tüketildiğinde şekeri dengeliyor. Şeker hastaları çok fazla ilgi gösteriyor. Derin dondurucuda saklandığında, 2 yıl sonra çıkarsanız bile dalından kopartılmış gibi taze olarak yiyebiliyorsunuz. Meyve suyu, reçeli ve dondurması yapılabiliyor. Ürettiğim guavaların kilosunu 5 liradan veriyorum ancak İstanbul'daki marketlerde 40-50 TL'ye satılıyor" dedi.