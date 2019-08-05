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  3. Daha 12 yaşındaydı... Yine düğün yine ölüm!

Daha 12 yaşındaydı... Yine düğün yine ölüm!

Daha 12 yaşındaydı... Yine düğün yine ölüm!

Gaziantep'de bir düğünde magandaların tabancasından çıkan kurşun, 12 yaşındaki Hüseyin Cennet'in karnına isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maganda kurşunu bu sefer de Gaziantep'te küçük bir çocuğun hayatını çaldı. Olay, dün gece saatlerinde Arıl Mahallesi'nde düzenlenen düğününde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfekleri ile havaya ateş açtı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlardan biri ailesi ile düğüne gelen Hüseyin Cennet´in (12) karnına isabet etti.

KARNINDAN VURULDU YERE YIĞILDI

Küçük çocuğu kanalar içinde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cennet'i, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alınan Cennet, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Cennet'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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