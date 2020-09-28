Dağlık Karabağ'da çatışma: Azerbaycan bölgeyi Ermenistan'dan geri alır

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasından başlayan sıcak çatışmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, "Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir. Azerbaycan çok hazırlıklıydı ve ilk defa çok ciddi bir karşılık verdiğini gördük." dedi.

AA'da yer alan haberde Doç. Dr. Yeşiltaş, Azerbaycan'ın son yıllarda işgalci Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırılarına anlık müdahalelerde bulunmak suretiyle meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Teknolojik olarak kendini yenileyen, donatan Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşılık vermesi değişti artık. Şimdi çok daha güçlü bir inanç ve irade var bu konuda. Azerbaycan'ın yeniden tahrik edilmesi Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecini başlatabilir. Azerbaycan çok hazırlıklıydı ve ilk defa çok ciddi bir karşılık verdiğini gördük."

"TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEK İSTİYORLAR"

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunun birçok nedeni olduğunu ama en önemlisi Türkiye'nin yoğunlaştığı alanlardan dikkatini dağıtmak şeklinde okunması gerektiğini söyleyen Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'nın Doğu Akdeniz'de, Rusya'nın ise Libya'da, Suriye'de Türkiye ile derdi var. Doğu Akdeniz'de diplomasiye tam kapı aralanmışken yeniden Türkiye'nin dikkatini Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına çektiler. Türkiye'nin diplomasideki elini zayıflatmak veya mesaj da vermek istiyor olabilirler."

"AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ'I KONTROLÜNE ALABİLİR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin kısa vadede devletler arası bir çatışmaya evrilebileceğini belirten Doç Dr. Yeşiltaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki ülke arasındaki sıcak çatışma sınırlı bir savaş veya uzun süreli bir savaşa dönüşebilir. Uluslararası ve bölgesel konjonktür buna çok müsait. Tabii Türkiye, Rusya, Fransa ve ABD gibi büyük aktörlerin tavrına da bakmak lazım. Onların savaşı önleyici diplomasiyi devreye sokmama gibi bir tavır sergilemeleri ciddi bir savaşı beraberinde getirebilir hatta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alması gibi bir sonucu doğurabilir. Nitekim dün sabahki saldırılardan sonra Azerbaycan'ın bazı köyleri geri aldığını gördük. Bu son derece önemli."