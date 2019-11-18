'Dağdan böyle kaçtım'

İçişleri Bakanlığı, büyük başarıyla sürdürdüğü terörle mücadelede yeni bir konsepti de uygulamaya koydu. Buna göre, ailelerle yapılan görüşmelerin ardından, terör örgütü PKK tarafından kandırılan çocukların teslim olması sağlanıyor.

Bu yolla teröristlerden kaçması sağlanarak teslim olan bir genç ve babası ile çocuklarıyla irtibat kurmaya çalışan iki baba yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.

SUÇA KARIŞMAZSA ÖZGÜR

İçişleri Bakanlığı’nın terörle mücadelede uygulamaya koyduğu yeni konseptle, Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalarla 214 gencin terör örgütü PKK’dan kurtarılmasını sağladı. Çalışmalar öncelikle PKK’lı teröristlerin, küçük yaşlarda kandırarak örgüte kattığı gençlerin, aileleriyle iletişime geçmesiyle başlıyor. Ailelerin de yardım talebi üzerine TEM Şube polisleri devreye giriyor. Polisler, ailelerle istedikleri yerde görüşüp, onlara çocuklarının Türkiye’de suça karışmadıkları sürece ceza verilmeyeceğini, teslim olmaları halinde ifadeleri alınıp, soruşturma geçirdikten sonra hayatlarına özgür bir şekilde devam edeceğini anlatıyor.

POLİSLER TEMAS KURUYOR

Aileler de bu bilgileri, çocuklarıyla paylaşıyor. Sabırlı ve titizlikle yürütülen diyalog sürecinde, bir süre sonra örgüt üyesi gençlerin bu kez polisle temas kurması sağlanıyor. Ailesi ve polisin ikna çalışmaları sonuç verdiğinde, örgütten kaçabilen gençler, güvenlik güçlerine teslim oluyor. Önce aileleriyle buluşmalarına izin verilen örgüt üyeleri, mahkeme süreçleri tamamlandıktan sonra ise normal hayatlarına devam ediyor.

MAĞARADAN KAÇTIM

TEM Şube polislerinin izlediği bir dosyada 14 yaşında kandırılarak, Irak’ın kuzeyinde, terör örgütüne katılan bir genç, 4,5 yıl sonra teröristlerden kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Babası ile konuşan gencin, yaşadıklarından duyduğu pişmanlık sözlerine yansıdı. Genç, “Ailemi dinlemedim, çocukluğum, gençliğim gitti” diye konuştu. Aileleriyle konuşmaya, görüşmeye izin vermediklerini kaydeden genç, “Gelme kararı aldım, kaçtım. İki arkadaşı daha örgütledim. Biri gelemedi, diğer arkadaşımla kaçtım. Mağarada 4 kişiydik. Onlar uyuyunca kaçalım dedik, tam sırası. Ekmek su silah falan da aldık. İki gün yürüdük, derenin yanına geldik, silah, malzeme, dürbün, hepsini orada bıraktık” ifadelerini kullandı. Kurtarılan genç, “Orada her şey yasak, sadece savaşıyorsun. Buraya geldikten sonra her şey artık özgür. Aileni görüyorsun, dolaşabiliyorsun. Gidip gezebiliyorsun. Heyecan, mutluluk, duygusallık var. En çok mutluluk, özgürlük” diye konuştu.

KAÇANLAR İÇİN KAMP VAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin terör örgütünden kaçanlar için kampı olduğunu belirten genç, “Peşmerge güçlerine gittik. Güzel karşıladılar, biz kardeşiz dediler. PKK’dan kaçanların kampı var. Oraya götürdüler. ‘Burada mı kalmak istiyorsun, Türkiye’ye gitmek mi istiyorsun’ dediler. Biz Türkiye’ye gitme kararı aldık. Önce babamı aradım. İnsan bir değişik oluyor, 4.5 yıl sonra babamın sesini duydum. Bir daha onu göremeyeceğimi, duyamayacağımı düşünüyordum. Söylemekle olmuyor” şeklinde konuştu. Gençlerin, örgüte katıldıktan sonra pişmanlık duyduklarını ifade eden genç, “Oraya gidene kadar başka bir psikoloji, orada pişmanlık. Gitmesinler, hayatlarını yakarlar. Her şey televizyondan gözüktüğü gibi değil. Bilmiyorlarsa araştırsınlar, yalan olduğunu anlarlar, gitmezler. Bir işe girip normal bir insan gibi bir hayat yaşamak istiyorum” dedi.

POLİS VE AİLE İŞBİRLİĞİ 214 GENCİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEN ALDI

ŞİMDİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Teslim olan gencin babası yaşadığı mutluluğu “Sanki hayata yeniden gelmişim, oğlum yeniden doğmuş gibi hissediyorum” sözleriyle anlattı. TEM polislerinin verdiği desteği ve oğluna kavuştuğu ilk anlarda kucaklaşmalarına izin verilmesini hiç unutamadığını söyleyen baba, “Bana asla bir terörist babası gibi davranmadılar” dedi. Oğluna kavuştuğu için gülümsemesi yüzünden eksilmeyen baba, şunları söyledi: “Psikolojik tedavi görüyor, toparlanır inşallah. Açık öğretimde devam ediyor, psikolojisi düzelse çalışmak da istiyor. Allah bana ikinci kez oğlumu bağışladı.”

OĞLUMLA KONUŞSAM İKNA EDERİM

Oğlunun 15 yaşındayken kandırılarak örgüte katıldığını söyleyen bir baba “Çocuğum bir sene sonra aradı, Suriye’de olduğunu söyledi. En azından artık nerede olduğunu biliyorduk. Çok uğraştık ama o tarafa geçme durumum olmadı. Maddi olanağım olsaydı Suriye tarafına geçer, oğlumu da yüzde 99 ikna ederdim. Garantisini verirdim” dedi. Çocuğunun pişmanlık duyduğunu, ancak başka birinin telefonundan aradığı için rahat konuşamadıklarını belirten baba, “Eminiz içinde pişmanlık var. Bir olaya karışmışlığı da yok”dedi.

‘OĞLUM, ORASI ÖLÜM YOLU’

Bir Kürt olarak devletten hiçbir zaman zarar görmediğini belirten bir baba da 15 yaşında örgüte katılan oğluna çağrı yaptı: “Bir devlet insana karışmıyorsa, biz kardeşiz diyorsa, bundan daha güzel bir şey var mı? Oraya giden mutlaka ölecek, ölüm yolu orası. Devletten bize zarar gelmez ki.”