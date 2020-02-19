DAEŞ'in infazcısı konuştu: Talimatı o veriyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri istihbarat ve terörle şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda pazartesi günü gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.A.A, polise verdiği ifadede, propaganda için kullanılan videoların terör örgütünün sözde medya sorumlusunun talimatıyla hazırlandığını söyledi.

BİR İNFAZ VİDEOSU 20 GÜN SÜRÜYOR

Talimat gereği kendisine önceden hazırlanmış bir metnin verildiğini ve bunu okumasının istendiğini anlatan Y.A.A, 1,5-2 dakika süren her bir videonun 10-15 kez prova yaptıktan sonra ortalama 20 günde çekildiğini itiraf etti.

Y.A.A, infaz videolarının Suriye’nin Deyrizor kentinde Avrupa’dan getirilen son teknoloji ürünü elektronik cihazlar ve kameraların bulunduğu merkezde hazırlanıp montajlandıktan sonra dünyaya servis edildiğini de aktardı.

Ayrıca Y.A.A, esirlerin infaz edileceklerinden haberlerinin olmadığı, propaganda amaçlı çekim yapılacağı söylenerek söz konusu yere getirildiği bilgisini verdi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, dün İnegöl’de yakalanan K.E’nin, Y.A.A’nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Y.A.A. ve K.E. ile gözaltına alınan diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.