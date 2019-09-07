Cüneyt Özdemir'den sert tepki: Neden görmezden geliyorsunuz?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP önünde eylem yapmasına sessiz kalanları eleştirdi.

Entel, dantel, solcu çevrelerden konuyla ilgili hiç ses çıkmadığını belirten Özdemir, "Neden görmezden geliyorsunuz? PKK'ya HDP'ye bir şey olduğunda görüyorsunuz da neden HDP'ye karşı eylem yapıldığında görmezden geliyorsunuz? Bunları göreceksiniz, haber yapacaksınız... Nasıl HDP'ye kayyum atanmasını, haksızlıkları haber yapıyorsunuz, burada da anneler, babalar evlatlarının dağa çıkarılmasını istemiyorlar, geri getirilmesini istiyorlar. Bunu da HDP'den sorumlu tutuyorlar. Bunu söyleyeceğiz, görmezden gelmek yok." dedi.

"AYNISI ORMAN YANGINLARINDA OLDU"

Rahmetli Cüneyt Cebenoyan'ın yaşadığı alçak saldırıyı örnek gösteren Özdemir, "Kız kardeşini The Marmara'da Onat Kutlarla otururken bomba patlıyor kız kardeşi hayatını kaybediyor. Ve sol çevrelerde bunu hiç kimse PKK'yla özdeşleştirmiyor. PKK bunu üstlenmiş zaten. Aynı şey en son orman yangınlarında oldu. Adı ekolojijk örgüt, orman yakıyor. Kimse de ses çıkarmıyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen sadece AK Parti'yi ve MHP'yi eleştir, böyle bir saçmalık olduğu zaman da görmezden gel. Böyle bir şey yok kardeşim. Takım tutar gibi kimse parti tutmaz, kimse bir şeyi desteklemez, desteklememeli" dedi.