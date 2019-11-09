Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81’inci yıldönümünde

Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938’de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti. Türk Milleti, askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını yazdıran Atasını bugün bir kez daha minnet ve saygıyla anıyor…

ASIRLIK ARŞİVLER AÇILDI

Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm Anadolu Ajansı ile paylaşıldı. Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaşılan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, vefatı öncesinde ve ebediyete intikali sonrasında düzenlenen anma törenlerinde çekilen kareler yer aldı.