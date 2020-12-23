  • $7,6385
  • 9,317
  • 457.837
  • 1416.15
  • Haberler
  • Güncel
  • Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Resmen saçmaladı"
23 Aralık 2020 Çarşamba 13:23 | Son Güncelleme:

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Resmen saçmaladı"

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Resmen saçmaladı"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "vergi" sözlerine tepki gösterdi. Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça batıyorlar. Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? CHP'de herkes uyuyor mu?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Grup Toplantısı'nda sarf ettiği skandal açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu'nun "vergi" sözlerine tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

"RESMEN SAÇMALADI"

Kırıkkanat; Kılıçdaroğlu'nun, "Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın." şeklindeki ifadelerine isyan ederek, "Kemal Bey resmen saçmaladı." dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirisini ortaya koyan Kırıkkanat, şu ifadeleri kaydetti:

Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr&nbs

Özkan Sümer Kimdi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Milli Savunma Bakanlığınca Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.