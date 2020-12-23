Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Resmen saçmaladı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Grup Toplantısı'nda sarf ettiği skandal açıklamalara tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da Kılıçdaroğlu'nun "vergi" sözlerine tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Kırıkkanat; Kılıçdaroğlu'nun, "Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın." şeklindeki ifadelerine isyan ederek, "Kemal Bey resmen saçmaladı." dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirisini ortaya koyan Kırıkkanat, şu ifadeleri kaydetti:

Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun❓Bu ülkede Manukyan yıllarca YASAL ticari faaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi❓Kemal bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. @kilicdarogluk saçmaladı❗️