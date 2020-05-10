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  3. Cumhuriyet yalan bulamazsa uyduruyor... 'Subliminal haberi' alay konusu oldu

Cumhuriyet yalan bulamazsa uyduruyor... 'Subliminal haberi' alay konusu oldu

Cumhuriyet yalan bulamazsa uyduruyor... 'Subliminal haberi' alay konusu oldu

İletişim Başkanı Altun'un Twiter hesabından Ayasofya fotoğrafı eşliğinde "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız..." ifadeleriyle Cumhuriyet Gazetesi'ne "Gece yarısı tartışma yaratan sosyal medya paylaşımı" başlığıyla yansıdı. Cumhuriyet'in 'subliminal haberi' sosyal medyada alay konusu oldu.

İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun korona virüs salgını nedeniyle yaşanan kısıtlayıcı karantina günlerine ilişkin Twiter hesabından Ayasofya fotoğrafı eşliğinde "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız..." ifadeleriyle umut verici bir mesaj paylaştı.

Altun'un mesajı Cumhuriyet Gazetesi'ne "Gece yarısı tartışma yaratan sosyal medya paylaşımı" başlığıyla yansıdı.

Haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun için olmayan bir sıfat icat edilerek "İletişim Daire Başkanı" denildi.

Altun'un sosyal medya paylaşımı için "destekçisi olan takipçileri tarafından subliminal mesaj olarak değerlendirilirken, bazı takipçiler ise ekonomik kriz, döviz ve maske dağıtımı konularının yeni tartışmalarla gündemden düşürülmesi hamlesi olarak değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Fahrettin Altun'un mesajının "seçim" işareti olabileceği ile iddia edilen "subliminal haber" sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Cumhuriyet Gazetesi için "zorlama habercilik, akla ziyan iddialar, hurafecilik, alkolün zararları" ifadelerini içeren yorumlar yaptı.


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