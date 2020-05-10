Cumhuriyet yalan bulamazsa uyduruyor... 'Subliminal haberi' alay konusu oldu

İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun korona virüs salgını nedeniyle yaşanan kısıtlayıcı karantina günlerine ilişkin Twiter hesabından Ayasofya fotoğrafı eşliğinde "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız..." ifadeleriyle umut verici bir mesaj paylaştı.



Altun'un mesajı Cumhuriyet Gazetesi'ne "Gece yarısı tartışma yaratan sosyal medya paylaşımı" başlığıyla yansıdı.

Haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun için olmayan bir sıfat icat edilerek "İletişim Daire Başkanı" denildi.

Altun'un sosyal medya paylaşımı için "destekçisi olan takipçileri tarafından subliminal mesaj olarak değerlendirilirken, bazı takipçiler ise ekonomik kriz, döviz ve maske dağıtımı konularının yeni tartışmalarla gündemden düşürülmesi hamlesi olarak değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Fahrettin Altun'un mesajının "seçim" işareti olabileceği ile iddia edilen "subliminal haber" sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Cumhuriyet Gazetesi için "zorlama habercilik, akla ziyan iddialar, hurafecilik, alkolün zararları" ifadelerini içeren yorumlar yaptı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ile haliyle millet evinde sıkıldı. (Sağlık için sıkılmaya değer) Altun mesajıyla umudu işaret ediyor, Cumhuriyet Ayasofya hatta seçim mesajı çıkarıyor. Maske hatta döviz bile diyor. pic.twitter.com/JTreWEBvuw — Tuba Meryem© (@TubaMeryemm) May 10, 2020

Fahrettin Altun, #koronavirüs salgını nedeniyle bunalan vatandaşlara "sabır" diliyor, müjdeyi veriyor; medyum Cumhuriyet kehanetlere başlıyor��

Hurafeci irticacı Cumhuriyet��

Kurumun adını da yanlış yazmışlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı değil "İletişim Başkanlığı" pic.twitter.com/ivQJe7pxyd — Adem Yalvaç ® (@AdemYalv4c) May 10, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koronavirüs ile mücadele kapsamında twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile adeta umut saçtı, Cumhuriyet bundan seçim çıkardı.��

Ayasofya, ekonomi ve maskeyi bile araya sıkıştırmış. Cumhuriyet. Kurumun adını da öğrenememiş. @iletisim pic.twitter.com/k4BM0qkT8z — Gülsüm Sultan �� (@qtatlipinar) May 10, 2020

Bir gazete düşünün, ülkesindeki kamu kurumlarını dahi bilmeyen "İletişim Başkanlığına" İletişim Dairesi Başkanlığı diyen?, Ayasofya'yı görünce çılgına dönen bir gazete...



Almanya'da İletişim Dairesi Başkanlığı var mı acaba, John Dündar bilir mi �� pic.twitter.com/AyJd6cMfYF — Engin Dinç ���� �� (@yazarengindinc) May 10, 2020

'Ben bunun neresini düzelteyim? Hz. Musa değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç.'



Başkanlığını ismi bile yanlış haberde.

Bir paylaşımdan da bu kadar akla ziyan iddialar nasıl gündeme getirilir.

Tam bir maskeli habercilik�� pic.twitter.com/UtCfGsnY3j — Orhan Atak (@orhannatak) May 10, 2020

Ahhh be Cumhuriyet ne hallere düştün sen böyle... Ramazan günü ne içtiniz de bir paylaşımdan erken seçime ulaşacak kafaya eriştiniz.. ���� pic.twitter.com/TSnxi3EirC — Faruk ���� (@farukonalan) May 10, 2020

Zorlama habercilik ancak bu kadar yapılır herhalde.

Gerici Cumhuriyet "düşünceleri yazıya döken bir cihaz" geliştirmiş. Ama ilk günden kısa devre olmuş.

Ha bu arada Cumhuriyet çalışanlarını yalan makinesine bağlasak, makine patlar!.. pic.twitter.com/4Hf8khAt94 — Ahmet Kürşat �� #EvdeHayatVar (@AhmetKursatK) May 10, 2020