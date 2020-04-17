Cumhuriyet gazetesinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki bir yalanı daha tescillendi

Cumhuriyet gazetesi, iki parselden oluşan arsa vasıflı taşınmazın üzerinde yapılaşma olduğu iddiasının asılsız çıkmasının ardından, bu kez arsanın düşük bedelle kiralandığı yalanını ortaya attı.

Oysa daha önceki yıllarda aylık 20 lira kira bedeliyle bile ihale edilen ve yıllardır taliplisi dahi çıkmayan arsa, Fahrettin Altun tarafından yıllık 3.100 lira bedelle kiralandı.

Öte yandan, aynı bölgede İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne ait aylık 100 lira bedelli birçok kiralık arsa ilanı bulunuyor.

Arsa 20 liraya bile ihale edildi, 2012’den bu yana taliplisi olmadı

Taşınmazların 2012 yılından 2017 yılına kadar taliplisi olmadığı için ihaleye dahi çıkarılmadığı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda ise 20 lira ile 54 lira arasında değişen aylık kira bedelleri ile ihale edilen arsanın kiracılığı, bu dönemler sonunda kiralayanlar tarafından eğimli bir konumda, çalılık bir halde olduğu ve gelir getirici durumunun bulunmadığı gibi nedenlerle devam ettirilmedi.

Daha sonra atıl kalan ve çöplük haline gelen arsayla ilgili mahalle halkı ve muhtarlık tarafından ilgili mercilere defalarca şikayet yapıldı.

Söz konusu arsadaki parsellerden her biri en son aylık 100 lira muhammen bedelle olmak üzere, 2017 yılından 2019 yılına kadar defalarca açık ihaleye çıkarılmasına rağmen yine de taliplisi çıkmadı.

2019 yılı sonu itibarıyla boş durumdaki arsa, Vakıflar tarafından 2886 sayılı yasa gereği 10 yıl süreli olarak yeniden açık ihale listesine dahil edildi.

Herkese açık ihalenin 8 Nisan’da saat 10:30’da gerçekleştirileceği haftalar öncesinden duyuruldu

İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü, söz konusu arsa ile birlikte toplam 36 taşınmazın kiralama ihalesini 8 Nisan 2020 tarihinde saat 10:30’da Hizmet Binası’nda yapacağını, Basın İlan Kurumu aracılığıyla 23 ve 25 Mart 2020 tarihlerinde gazetelerde yayımlanan resmi ilanlarla duyurdu.

İlanlar, ayrıca ilgili tarihlerde resmi ilan portalı olan “ilan.gov.tr” ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi “vgm.gov.tr” adreslerinde tüm detaylarıyla yayınlandı.

İlanda, “İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 08.04.2020 Çarşamba günü saat 10:30 da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale neticesinde noter onaylı sözleşmeyle, 17. sıradaki taşınmaz hariç 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İBB’nin de ihaleden 2 hafta öncesinde haberi vardı

İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü, 24 Mart 2020 tarihinde ise taşınmazların kiralama ihalesine ilişkin ilanı ve detaylarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bu iki ilin tüm ilçe belediye başkanlıklarının yanı sıra İstanbul ve Kocaeli illerindeki ilgili kaymakamlıklara da resmi yazı ile gönderdi.

İhale, belirtilen tarih ve saatte herkese açık olarak gerçekleştirildi

Söz konusu arsanın da içinde bulunduğu 36 taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi çerçevesinde açık ihalesi 8 Nisan 2020 tarihinde saat 10:30’da yapıldı.

Fahrettin Altun, ikametgahının arkasında bulunan arsa için temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi verdi ve yıllık 3.100 lira bedelle ihale uhdesinde kaldı.