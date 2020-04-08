Cumhuriyet gazetesinin 'Bafra Cezaevi'nde koronavirüs' haberine yalanlama

Samsun’daki Bafra Cezaevi’nde üç yıldır hükümlü bulunan 70 yaşındaki şeker hastası Mehmet Yeter’in koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğine ilişkin bir haber yayımlayan Cumhuriyet gazetesi, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yalanlandı.

Bafra Cumhuriyet Basşvacılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada ‘Bafra Cezaevi’nde koronavirüs’ haberleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

Bafta T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Mehmet Yeter’in daha önce yakalandığı şeker hastalığından dolayı ayağında gelişen kangren nedeniyle 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

"Tedavi sürecinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen hükümlüye iki defa uygulanan koronavirüs testi de negatif çıkmıştır. Bacağındaki kangrene bağlı olarak hayatını kaybeden hükümlünün vefatı, telefon ile ailesine bildirilmiştir."

Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüse karşı tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınmış olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar denildi:

"Kurum çatısı altında koronavirüsle ilgili pozitif vaka bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."