Cumhuriyet buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da Aslanlı Yol’dan geçerek, mozoleye çıktı. HDP törenlere katılmadı. Edoğan başkanlığındaki devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ



“Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye de vam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

Külliyede düzenlenen resepsiyonda TBMM başkanı, kuvvet komutanları, bakanlar ve yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti.

TÜRK MİLLETİ’NİN İSTİKLAL MÜCADELESİ HİÇ BİTMEYECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. yılında Milli Mücadele Sergisi”nin açılışında açıklamalar yaptı. “En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizi kurarak birçok mazlumun kalbinde bağımsızlık ateşini biz düşürdük. Emperyalistlerin korkusu da bu zaten. Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin ayağa kalkışına sembol olan ruh, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Yürüttüğümüz mücadele kalbi ve gözü olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyoruz. Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek. Davamız Türkiye’nin hak ve istiklalinden alınmamasıdır. Ülkemizi 2023’e, 2053’e, 2071’e taşıyacağız. Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. Millet Kütüphanemizde açtığımız Milli Mücadele Sergisi bu sürecin küçük bir kesitine ışık tutmaktadır.”

Tarihçi yazar Murat Bardakçı bir eser hakkında brifing verdi.

KAHRAMANLARIN TORUNLARINI AĞIRLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının hayattaki yakınlarını ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Mustafa Kemal Atatürk’ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma, Celal Bayar’ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar’ın torunu Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer’in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar’ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak’ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.

LİDERLERDEN BAYRAM TEBRİĞİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan’ın Azerbaycan’a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

YENİ BİR DEVRİN KAPILARINI AÇAN CUMHURİYET 97 YAŞINDA



Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesinin önünde dua okuyan vatandaşlar, getirdikleri karanfil ve gülleri bıraktı.

‘CUMHURİYET KORKUSUZCA MAVİ VATAN’DA OLMAKTIR’



Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıl dönümünü, hazırladığı video klip ile kutladı. Klipte şu mesajlar verildi: “Dosta güven, düşmana korku salmaktır Cumhuriyet. “Masum insanlara el uzatarak, umut yeşertmektir Cumhuriyet. Denizlere hükmedenin, cihana hakim olacağını bilip, korkusuzca Mavi Vatan’da olmaktır Cumhuriyet, kutlu olsun.”

YERLİKAYA: ZAFER ‘ZAFER BENİMDİR’ DİYENLERİDİR



97. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, katılımcıların tebriklerini kabul etti. Törende konuşan Vali Yerlikaya, “Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek. Onlara karşı parolamız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Zafer, zafer benimdir diyenindir’ sözü olacak” dedi.

PATARA’DAN GALATA’YA CUMHURİYET COŞKUSU



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize ettiği “Büyük Cumhuriyet Konseri” ile mapping gösterisi, 19.23’te vatandaşlarla buluştu. Patara Antik Kenti’nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın icra ettiği konser ve mapping gösterisi eş zamanlı olarak İstanbul’da Galata Kulesi’nden de canlı olarak yayınlandı

BOĞAZ’DA MUHTEŞEM GÖSTERİ



97. yılı kutlamasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından verilen konserde Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi’nden ışık gösterisi de sunuldu. Lazerle oluşturulan Türk Bayrağı ise görsel şöleni tamamladı. Çamlıca Camisi’ne de Türk bayraklı mahya çalışması yapıldı.

DİYARBAKIR



HDP Diyarbakır il binası önünde 424 gündür evlat nöbeti tutan aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ellerinde Türk bayraklarını sallayan aileler, ay yıldızlı balonları gökyüzüne bıraktı.

NEVŞEHİR



Ünlü turizm beldesi Kapadokya’da, Cumhuriyetin 97. yılı dolayısıyla balon sepetlerine Türk Bayrağı asıldı.

KASTAMONU



Kastamonu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlen programda kulüpler büyük beğeni toplayan gösterilerini sundu.

ANTALYA



Antalya’da dalgıçlar denizen altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

ERZURUM



Erzurum’da Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi. Zirvede bayrak açıldı.

BAKÜ



Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı’nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.