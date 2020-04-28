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  3. Cumhuriyet Anıtı'na spreyli saygısızlık

Cumhuriyet Anıtı'na spreyli saygısızlık

Cumhuriyet Anıtı'na spreyli saygısızlık

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na dün sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı.

Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.’nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi. Temizliğin ardından anıt dezenfekte edildi. 


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