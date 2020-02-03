Rusya'nın 'bilgi verilmedi' iddialarına jet yanıt

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil" dedi.

"YÜRÜRLÜKTEKİ MEKANİZMALAR HER ZAMANKİ GİBİ ÇALIŞTIRILMIŞTIR"

Çelik, "Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de 6 Türk askerinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamasında Türkiye'nin Rusya'yı operasyon konusunda uyarmadığı için Türk askerinin Suriye ordusu tarafından vurulduğunu belirtmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer." dedi.