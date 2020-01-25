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  3. Cumhurbaşkanlığından önemli duyuru: Bu numarayı arayın

Cumhurbaşkanlığından önemli duyuru: Bu numarayı arayın

Cumhurbaşkanlığından önemli duyuru: Bu numarayı arayın

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'nin dört bin yanından afet bölgesine yardım yağıyor. Cumhurbaşkanlığı deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyenlerin AFAD koordinesinde olmasının önemini vurgulayarak şu paylaşımda bulundu:

"Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir."


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