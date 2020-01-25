Cumhurbaşkanlığından önemli duyuru: Bu numarayı arayın

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'nin dört bin yanından afet bölgesine yardım yağıyor. Cumhurbaşkanlığı deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyenlerin AFAD koordinesinde olmasının önemini vurgulayarak şu paylaşımda bulundu:



"Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir."