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  3. Cumhurbaşkanlığından kritik İdlib açıklaması: Zaman daralıyor, planlarımızı uygulayacağız

Cumhurbaşkanlığından kritik İdlib açıklaması: Zaman daralıyor, planlarımızı uygulayacağız

Cumhurbaşkanlığından kritik İdlib açıklaması: Zaman daralıyor, planlarımızı uygulayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan süreç ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun paylaşımında "Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor. Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.

"Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor." ifadesine yer veren Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız.

Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir."


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