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  3. Cumhurbaşkanlığı'ndan duygulandıran 15 Temmuz filmi: Onlara minnetarız

Cumhurbaşkanlığı'ndan duygulandıran 15 Temmuz filmi: Onlara minnetarız

Cumhurbaşkanlığı'ndan duygulandıran 15 Temmuz filmi: Onlara minnetarız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıraları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan bir kısa filme yer verdi.

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Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini hafızalarımıza nakşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle."

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktığı eşyalar ve ailelerinin hatıraları yansıtılıyor.

(AA)

 

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