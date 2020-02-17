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  3. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan katıldı.

(AA)


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