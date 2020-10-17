17 Ekim 2020 Cumartesi 09:58 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işgalci Ermenistan'a tepki: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Sözcü Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Sözcü Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Sözcü Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ermenistan’ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir."