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  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hebdo'ya kınama: Bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir
28 Ekim 2020 Çarşamba 01:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hebdo'ya kınama: Bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hebdo'ya kınama: Bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dönemde yeniden gündeme gelen ve aslında yükseliş hızını hiç kaybetmeyen İslam karşıtlığını on başlıkta ele almaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir." açıklamalarında bulundu.

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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