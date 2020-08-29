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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz'le ilgili net mesaj: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz
29 Ağustos 2020 Cumartesi 09:29 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz'le ilgili net mesaj: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz'le ilgili net mesaj: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili yaptığı paylaşımda “Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz'” 

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