Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz'le ilgili net mesaj: Kimseye hakkımızı yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz'”