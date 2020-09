Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'ın Dağlık Karabağ paylaşımına İngilizce cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD başkan adayı Joe Biden'ın Dağlık Karabağ ile ilgili sosyal medya paylaşımına, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?" sorularıyla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Resmi Twitter hesabı üzerinden, "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." şeklinde değerlendirmede bulunan Biden'a cevap verdi.

Kalın, Biden'a "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?" sorularıyla yanıt verdi.

Would you ask Armenia to end the occupation too? Or would you simply cave in to the smear campaigns of the Armenian lobby? @JoeBiden https://t.co/uJseILQbDx