Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8182
  • 7,5923
  • 380.976
  • 106755
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:43 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün yeni normal döneme geçildiğini; ancak salgınla mücadelenin bitmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi. 

Floyd protestoları polisle çatışmaya dönüştü

Hafter milislerinin saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Beyaz Saray önündeki Floyd gösterileri çatışmalara sahne oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Ekonomide sevindiren gelişme! Çarklar dönmeye başladı
Gözaltına alınırken de rahat durmamış! Ağzındaki jiletle polislere saldırdığı ortaya çıktı
Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara'ya sağanak uyarısı
Belediye Başkanı'nın kızı protestolarda göz altına alındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın uyardı: Mücadele bitmedi
Ve sonunda onu da sokağa indirdiler!

Ve sonunda onu da sokağa indirdiler!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs doğal hayatı nasıl etkiledi?

Normalleşme sürecinde ilk uçuş