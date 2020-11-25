Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'in bu gece özgürleştiğine vurgu yaparak, "Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek." dedi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek"