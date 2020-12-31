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  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CHP'li Sağlar'a sert çıktı
31 Aralık 2020 Perşembe 10:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CHP'li Sağlar'a sert çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CHP'li Sağlar'a sert çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı televizyon programında, 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' diyen CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'a tepki gösterdi. Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

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