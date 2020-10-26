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  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Aliyev meseleyi güzel özetledi
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Aliyev meseleyi güzel özetledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Aliyev meseleyi güzel özetledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Azerbaycan ordusunun başlattığı Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili konuştu

Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in meseleyi güzel özetlediğini söyleyen Kalın şunları ifade etti:

"Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek"
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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