Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8621
  • 6,5389
  • 292.279
  • 121001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya'daki  gelişmeler ve Berlin Zirvesi'nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

(AA)


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
<p>Endonezya´nın Güney Sulawesi bölgesindeki Gowa´da yaşayan lise öğrencisi Nabila Az-Zahra (16) sos

İkiz Kardeşler, Yıllar Sonra İnstagram Sayesinde Gerçeği Öğrendi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en ilginç olayları ve gizemleri

Aslan Park'ın yeni yavruları ziyaretçilerini bekliyor