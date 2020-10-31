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31 Ekim 2020 Cumartesi 18:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldi

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiği ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiği söyledi.

Kalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum."
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