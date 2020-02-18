Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi

Kalın, "İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir." dedi.

Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek." ifadesinde bulundu.

Kalın, "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir." dedi.

(AA)