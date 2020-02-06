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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İdlib'de yeni bir sürece girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İdlib'de yeni bir sürece girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin, Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib'de yeni bir sürece girildiğini belirten Kalın, İdbil'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil. Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor." dedi.


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