'Harekat, bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları büyük oranda ortadan kaldırmıştır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz." dedi.

Kalın, "Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

YPG'NİN TEL TAMİR'DEKİ TACİZ SALDIRILARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Suriyeli mültecilerin ülkesine dönmesine ilişkin, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor." bilgisini verdi.

Kalın, terör örgütü YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırılarıyla ilgili, "Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar." şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIRLARIMIZDAN UZAKLAŞTIRILMASI, MÜCADELENİN BİTTİĞİ ANLAMINA ASLA GELMEZ"

Kalın, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir." dedi.

Kalın, "Müttefiklerimizden terörün her türüne karşı açık, net tavır almalarını bekliyoruz. Bu ister Amerika Birleşik Devletleri olsun ister Avrupa Birliği olsun ister başka ülkeler olsun. PKK'yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamak tek başına yetmez, pratikte ne yaptığınız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde bu terör örgütünün (PKK/YPG) sınırlarımızdan uzaklaştırılması, bu mücadelenin bittiği, yahut yavaşladığımız, durakladığımız anlamına asla gelmez. Bunu açık ve net bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Kalın, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Kalın, "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir." dedi.