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29 Ekim 2020 Perşembe 19:25 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan "Büyük Cumhuriyet Konseri"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan "Büyük Cumhuriyet Konseri"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 29 Ekim'de saat 19:23 için davetini yaptığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 29 Ekim’de saat 19:23 için davetini yaptığı Büyük Cumhuriyet Konseri, tüm Türkiye’nin ekranları başında coşkuyla eşlik edeceği İstiklal Marşı ile başladı.

BÜYÜK CUMHURİYET KONSERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde “Büyük Cumhuriyet Konseri” düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Antalya’daki Patara Antik Kenti meclis binasında gerçekleştirilen “Büyük Cumhuriyet Konseri”, 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19:23’te İstiklal Marşı ile başladı.

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