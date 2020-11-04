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04 Kasım 2020 Çarşamba 10:06 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına 14 uzman yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına 14 uzman yardımcısı alınacak
AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB), istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 19 Kasım'a kadar kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak yapacak. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın yeri, tarihi ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvuracak.

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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