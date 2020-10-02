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  • Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan son yolculuğuna uğurlandı
02 Ekim 2020 Cuma 00:33 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan son yolculuğuna uğurlandı
DHA

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan, memleketi Kızılcahamam'da toprağa verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara'da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 

DHA'da yer alan habere göre, 2 çocuk babası Doğan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Doğan'ın cenaze namazına, kardeşi Hasan Doğan, ailesi ve yakınları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de cenaze namazından sonra köye gelerek Hasan Doğan'a taziyelerini iletti.

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