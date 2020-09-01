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  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 drone ile gerçekleştirilen gösterinin detayları belli oldu
01 Eylül 2020 Salı 15:37 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 drone ile gerçekleştirilen gösterinin detayları belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ışık gösterisinin 1,5 ayda hazırlandığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde 300 drone ile gerçekleştirilen ışık gösterisinin detayları belli oldu. Koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirilen gösteri 1,5 ayda hazırlandı.

DHA'da yer alan habere göre, kutlamalara damga vuran gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.

Gösteride Türk bayrağı, Atatürk silüeti, Cumhurbaşkanlığı forsu başta olmak üzere Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler ile '30 Ağustos', 'Zafer Bayramı' ve 'Bir Milletin Zaferi' mesajları 300 İHA tarafından gökyüzüne yansıtıldı.

BU ÇAPTA GÖSTERİ İLK KEZ DÜZENLENDİ

İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kuleli yerleşkesinde 200 İHA ile yaptığı gösterinin ardından Türkiye'de 30 Ağustos'ta 300 İHA ile bu kadar büyük çapta gösteri ilk kez düzenlendi. 

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