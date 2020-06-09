09 Haziran 2020 Salı 16:06 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Kabine 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.
Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız