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  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
09 Haziran 2020 Salı 16:06 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Kabine 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı.

Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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