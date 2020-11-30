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30 Kasım 2020 Pazartesi 16:02 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni Kovid-19 tedbirleri masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni Kovid-19 tedbirleri masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi yeni tip koronavirüsle mücadele.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum ele alınacak.

Toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlatacak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.

Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.

Birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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