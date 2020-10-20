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20 Ekim 2020 Salı 16:10 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim kabine gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim kabine gündeminde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16'de toplandı. Toplantıda, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamamasının da ele alınacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16'de toplandı. Toplantıda, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamamasının da ele alınacağı belirtiliyor.

YENİ DOĞAL GAZ REZERVİNİN KEŞFİ

Toplantıda Başkan Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. 

YÜZ YÜZE EĞİTİM GENİ GENİŞLEYECEK Mİ?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamamasının da ele alınacağı belirtiliyor.

DOĞU AKDENİZ VE KKTC

Toplantıda Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle KKTC’de Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin sonuçları masaya yatırılacak.

AZERBAYCAN’A DESTEK

Kabine toplantısında, işgalci Ermenilerin saldırıları sonrası sivillere yönelik insani yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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