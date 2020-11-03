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03 Kasım 2020 Salı 16:17 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Öncelikli gündem maddesinin İzmir depremi olacağı toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Öncelikli gündem maddesinin İzmir depremi olacağı toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

ALINABİLECEK YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK

Koronavirüs salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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