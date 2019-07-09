Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı KATİP heyetini ağırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 29 farklı ülkede kamu görevi icra eden 39 katılımcı, Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirildi.

Yaptığı konuşmada KATİP'in Türkiye ile katılımcıların ülkeleri arasındaki bağları güçlendirecek bir program olduğunu ifade eden Tanrıverdi, heyet mensupları ile aldıkları Türkçe eğitim ve Türkiye'de geçirdikleri zaman hakkında da görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaret programında katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluşu, görevleri ile yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu proje ve etkinliklere dair detaylar da aktarılarak heyet üyelerinin soruları yanıtlandı.

(AA)