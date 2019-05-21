Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Çerkes sürgününün 155. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgününün acısı, üzerinden 155 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz."

(aa)