Başkan Erdoğan: CHP çok tehlikeli bir oyun oynuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

AK Parti 7. büyük kongre süreci belirlediğimiz takvimde ilerliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız ilçe kongrelerini özellikle de şehitlerimiz sebebiyle erteledik. Bunun dışında her şey kendi mecreasında yürüyor. Şu ana kadar 181 ilçe kongremizi de bitirdik. Bazı ilçelerimizde mevcut başkanlarımız devam ederken bazıların da da bayrak nöbetini de bazı isimler devraldı.

Partimizi milletimizin gösterdiği istikamette büyüterek devam ettireceğiz.

Karşımızdakilerin her davranışı her tutumu Türkiye'nin AK Parti'nin hizmetlerine ihtiyacı olduğunu tekrar tekrar teyit ediyor.

"MECLİS KÜRSÜSÜNÜ SİNSİ OYUNUNA DAHİL EDİYOR"

CHP'nin başındaki zat ve şürekasının hakaret çıtasını yükselterek yeni bir dalgalanma çabası olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın hassasiyetini kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de bu sinsi oyuna dahil etmekten çekinmiyorlar.

Partimize ve şahsıma olan kinleri sebebiyle yaptıkları gerçek olmayan propagandaları, sadece belirli medyaları okuyanlar bunların gerçek olduğunu sanıyor.

Tüm il başkanlarıma sesleniyorum. Lütfen kadrolarımızı oluştururken o ilin o ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetlerle aynı ekiplerle yürümeye mecbur değiliz, mahkum da değiliz. Dinamik bir yapıyla yola yürümeye mecburuz. Bunun içinde arayışların ideal olması lazım. İlçelerimizde Ömerleri, Haticeleri, Ayşeleri bulacağız dedik. Kadrolarımızı bu şekilde oluşturup delegelerimizin önüne bu şekilde çıkacağız.

Halkımız AK Parti gerçekten Türkiye'nin eski partisi değil. Sürekli hücrelerini yenileyen, geleceğe ufku olan bir parti olduğunu milletimizin görmesi lazım. Şüphesiz ki çalışan çalışabilen arkadaşlarımızla tabiki de yola devam edeceğiz.

Türkiye'nin önemli gündem konuları var. Bunların arasında tabii afetlere hazırlık meselesidir. 24 Ocak'ta yaşadığımız 41 hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depremini unutmamamız lazım.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE DİKKAT EDİYORUZ"

Hemen her gün büyüklü küçüklü deprem yaşıyoruz. Ülkemizin yaşadığı tehlikeyi her zaman hatırlatıyor. Özellikle 20 yıldan eski binaların depreme karşı dayanıksızdır. Kentsel dönüşüm projelerine özellikle dikkat ediyoruz.

Bugün bizim küçük çıkar hesaplarıyla yıkmaktan veya gerektiği zaman güçlendirmekten çekineceğimiz şeylerin bize büyük zararlar vereceğini biliyoruz.

Bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz. Kentsel dönüşümde devlet taraflardan sadece biridir. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız bu konulardaki projelerini zaten tamamlamış durumdadır.

Arzu ettiğimiz hızda bunları gerçekleştiremeyiz. Tüm tarafların fedakarlık göstermesi gerekiyor.

Türkiye artık küresel ve bölgesel her gelişmenin merkezinde yer alan bir ülkedir, krizin biri bitmeden diğerinin başladığı dünyada bu durum gündemimizi yoğunlaştırıyor. Mesaimizi sıkıştırıyor.

"HEDEFLERİMİZDEN KOPMADAN YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm bu karmaşa içinde en çok dikkat etmemiz gereken mesele hedeflerimizden kopmamak, odağımızı dağıtmamaktır. Bir yandan sınırlarımızı korur, sınır ötesindeki hatlarımızı yürütürken diğer yandan beldelerimize, ilçelerimize, özellikle illerimize ihtiyaçları olan hizmeti götürmeyi ihmal etmeyeceğiz.

Uluslararası alanda siyasi ve diplomatik mücadelemizi yürütürken milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü ile ilgili gerekli tedbirlerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Her bir bakanlığımız, her bir kurumumuz, he bir belediyemiz, kendi sorumluluk alanlarında milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirecektir.

Hiçbir meselenin ötekini gölgelemesine hiçbir önceliğin diğerini geriye itmesine izin veremeyiz. Her alanda dikkatle ve programımıza uygun bir biçimde atmalıyız. Girdiğimiz her mücadelede desteğinizi bizden esirgemeyen milletimize şükranlarımızı en iyi bu şekilde ifade edebiliriz.