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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:57 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görevi başında şehit olan kahraman polis memurumuz Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Arslan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde saat 15.00 sıralarında kimlik kontrolü için durdurulan 3 kişiden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.


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