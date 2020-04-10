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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan polislere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan polislere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan polislere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ettiği görev başındaki polislere "Koronavirüse rağmen gece gündüz nöbettesiniz. Vatandaşımızın, milletimizin güvenliğini sağlıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla Dumlupınar Bulvarı üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin Polis Haftası'nı kutladı.

AA


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