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12 Ekim 2020 Pazartesi 18:24 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis gemisi için paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis gemisi için paylaşım
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı.

Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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