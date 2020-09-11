Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Macron mesajı: Milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğrafının da yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Erdoğan'ın yanındayız" etiketiyle açıklama yaptı.

"TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Oktay yaptığı açıklamada, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.